أبها 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واسيتفقد معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ عسير, يومي السبت والأحد المقبلين سير العمل في عدد من المشروعات والبرامج التعليمية بإدارة تعليم منطقة عسير.وأوضح مدير عام تعليم المنطقة سعد بن أحمد الجوني، أن الزيارة تهدف إلى الوقوف على سير العمل في مشروع الطفولة المبكرة ، والفصل الصيفي، وبرامج الإدارة الموسمية ، واستعداداتها للعام الدراسي المقبل ، فضلا عن الاطلاع على أبرز المبادرات والمشاريع ، وزيارة مدينة التربية الخاصة ومدرسة المستقبل الافتراضية ، وتدشين عدد من المباني ، والالتقاء بقادة العمل التعليمي على مستوى المنطقة ومحافظاتها، وعدد من المعلمين والمعلمات .// انتهى //15:01ت م0107