تبوك 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واستنظم جمعية التنمية الأسرية بتبوك الأحد القادم، دورة لتأهيل المقبلين على الزواج، وذلك في قاعة التدريب بمقر جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بتبوك.وأوضح المدير التنفيذي لجمعية التنمية الأسرية بتبوك فهد العنزي, أن الدورة التي ستقام لثلاثة أيام تستهدف المقبلين على الزواج من الرجال, وتهدف إلى تثقيفهم على كيفية التعامل مع المشكلات الأسرية حال حدوثها, حيث تشمل الدورة محاور شرعية ونفسية، وجوانب اجتماعية واقتصادية وصحية.// انتهى //15:02ت م0108