نجران 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واسدشَّن محافظ ثار محمد عفيصان آل عون اليوم، الفرع المتنقل لصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف", وذلك بمقر المحافظة.واطلع المحافظ على أهداف وخطط الفرع المتنقل وأبرز المبادرات والبرامج التي يُنفذها بهدف دعم توطين الوظائف وتأمين طالبي العمل بالقطاع الخاص، من خلال استقبال الشباب من طالبي العمل وتسجيلهم في البوابة الوطنية للعمل, وعرض الوظائف المتوفرة لهم, بالإضافة إلى الدورات التدريبية والإرشاد المهني للشباب التي يقدمها الصندوق.يذكر أن الفرع المتنقل لصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" هو عبارة عن حافلة مجهزة بالإمكانيات والخدمات اللازمة لخدمة عملاء الصندوق من أصحاب الأعمال والباحثين ويهدف إلى دعم توطين الوظائف وتأمين طالبي العمل بالقطاع الخاص من خلال استقبال الشباب وتسجيلهم في البوابة الوطنية للعمل.// انتهى //15:02ت م0109