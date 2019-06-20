الرياض 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واسيشارك المنتخب السعودي لقوى الأمن الداخلي للجودو في منافسات بطولة الشرطة العربية للجودو التي انطلقت أمس في العاصمة العراقية بمشاركة 12 دولة هي السعودية والأردن وتونس والجزائر والعراق والسودان وفلسطين والكويت ولبنان ومصر وليبيا وقطر بإشراف الاتحاد الرياضي العربي للشرطة.ويرأس بعثة المنتخب رئيس الإتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي العقيد سلطان الودعاني وتضم الإداري عبدالله البيشي وفهد السبيعي والحكم محمد القرمله و9 لاعبين هم (مونس هوساوي في وزن 60 كيلو جرام, وعبدالعزبز البيشي لوزن 66 كيلوجرام, وسليمان حماد لوزن 73 كيلوجرام, وجابر الحارثي لوزن 81 كيلوجرام ,وصالح الزويد لوزن 90 كيلو جرام, وعبدالكريم البيشي لوزن 100 كيلوجرام, وراكان دوسري لوزن فوق 100 كيلو جرام ,وراكان زيدان في فئة الوزن المفتوح, وعبدالإله البالي "لاعب احتياط" لمباريات الفرق لوزن 73 كيلو جرام.وكان منتخب قوى الأمن الداخلي قد استعد للبطولة العربية من خلال معسكر اعدادي داخلي في محافظة الطائف لمده عشره أيامويتضمن برنامج انطلاق الأدوار التمهيدية اليوم للأوزان 81 كجم و90 كجم و100 كجم و+100 كجم, بينما يتضمن برنامج الغد الذي سينطلق عند العاشرة صباحاً إقامة الأدوار التمهيدية للأوزان 60 كجم و66 كجم و73 كجم والوزن المفتوح ثم إقامة الأدوار النهائية في اليوم التالي.// انتهى //15:13ت م0113