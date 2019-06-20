الأحساء 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واستواصل عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك فيصل بمحافظة الأحساء، مطابقة وثائق المقبولين في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1440/ 1441هـ، التي انطلقت الأحد الماضي، وتستمر حتى نهاية دوام الخميس القادم.وحث عميد الدراسات العليا بالجامعة الدكتور صلاح بن عبدالعزيز الشامي، جميع المقبولين الى سرعة الحضور وتسليم الوثائق المطلوبة قبل نهاية الفترة المحددة لذلك، وفي حال عدم المطابقة في الوقت المحدد فإنه سوف يسقط حق المتقدم في القبول.ودعت العمادة الراغبين في معرفة نتيجة القبول زيارة بوابة القبول عبر موقع الجامعة الإلكتروني ولاستكمال إنهاء إجراءات قبولهم عليهم طباعة إشعار استلام الوثائق - عدد نسختين وإشعار النتيجة، مراجعة عمادة الدراسات العليا للطلاب فقط مبنى رقم(01)، وللطالبات يرجى مراجعة مبنى أقسام الطالبات رقم(37) بالقرب من البوابة رقم (7)، التعهد بسداد الرسوم حسب كل برنامج على حساب بنك البلاد رقم (999110425270011).// انتهى// .15:15ت م0114