الرياض 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واسأعلن رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم أحمد أحمد اليوم عى هامش مؤتمر صحافي عقده في القاهرة عشية إنطلاق كأس أمم إفريقيا 2019، عن استخدام تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم ("في ايه آر") بدءاً من الدور ربع النهائي.وقال رئيس الاتحاد القاري: "هذا مجرد تصرف احترازي. عندما تشاهدون مختلف الدول التي تستخدم (تقنية) الـ "في ايه آر"، ليس من الضروري التسرع في اعتمادها منذ البداية (الأدوار الأولى). إنها تقنية لا يستخدمها الكثير من الناس".وأضاف: "في البداية، كان من المخطط استخدام التقنية في الدور نصف النهائي، ولكن أصرينا أن نمضي قدماً أبعد من ذلك, لذا قررت اللجنة التنفيذية أن تكون التقنية للدور ربع النهائي، لكي تكون ناجحة".ويأتي قرار اعتماد الـ "في ايه آر" بعد الجدل الذي أثير في مباراة الإياب للدور النهائي لمسابقة دوري الأبطال بين الترجي التونسي حامل اللقب والوداد البيضاوي المغربي في 31 مايو الامضي, حيث تم إعلان النادي التونسي فائزاً باللقب وتسلم الكأس بعد انسحاب لاعبي الوداد احتجاجاً على تعطل التقنية خلال المباراة على الملعب الأولمبي في رادس، والنتيجة تقديم المضيف التونسي 1-صفر, لكن الاتحاد القاري قرر بعد اجتماع طارئ، إعادة مباراة الإياب على أرض محايدة بعد نهاية بطولة كأس الأمم، في خطوة أثارت احتجاج طرفي المباراة لاسيما الجانب التونسي.// انتهى //15:18ت م0115