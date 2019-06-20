القطيف 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واسنظمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة القطيف التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمس، ندوة بعنوان "كيف تكون مبدعاً ومشاركاً في الرفاه الاقتصادي والتطور الحضاري" قدمها الدكتور عبدالجليل الخليفة، وذلك ضمن برنامج الديوانية الاجتماعية بقاعة اللجنة الاهلية بحي البحر بالقطيف .وتناولت محاور الندوة التي أدارها المهندس رائد الدحليب، أمثلة الإبداع من عالم الأفراد والشركات، والإبداع شجرة ماؤها المعرفة وثمرتها الاقتصاد، ومراحل الإبداع، إضافة إلى الإبداع الثروة العظمي فلا تفرط فيها .// انتهى //15:21ت م0116