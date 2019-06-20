الدمام 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واسوجهت بلدية محافظة الخفجي جميع المنشآت في محافظة الخفجي بوضع مداخل خاصة لذوي الإعاقة تسهيلا عليهم وحرصا من البلدية على الاهتمام بهذه الفئة الغالية في المجتمع.ووضعت البلدية خطة ‏متكاملة للتأكد من تقيد جميع المنشآت الداخلة ضمن نطاقها بالتقيد بوضع مدخل خاص لذوي الإعاقة.وشدد رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني, على ضرورة التقيد بوضع مدخل الخاص بذوي الإعاقة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تهدف لتيسير وتسهيل حركة ذوي الإعاقة وتهيئة أوضاع الأماكن التي يرتادونها، مبيناً أن ذلك يأتي في إطار حرص وزارة الشؤون البلدية والقروية على تقديم الخدمات البلدية لجميع فئات المجتمع والمساعدة في دمج ذوي الإعاقة مع المجتمع وتمكينهم من المشاركة في الحياة الاجتماعية بصورة طبيعية.// انتهى //15:23ت م0117