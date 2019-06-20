نجران 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واسنفذت جمعية الثقافة والفنون بنجران، بالتعاون مع المديرية العامة للسجون بالمنطقة أمس، دورة في الفن التشكيلي والخط العربي تستهدف نزلاء السجون.وأوضح مدير الجمعية علي ناشر كزمان, أن الدورة التي تستمر خمسة أيام، تتضمن التعريف بالفن التشكيلي ومدارسه المتعددة ، وإعداد اللوحة التشكيلية، والتكوين الفني فيها وأنواع الألوان المستخدمة في الرسم، إلى جانب استعراض جماليات الخط العربي من خلال ورشة عمل للمستهدفين يتم تطبيق كتابة الخط العربي بأنواعه وطريقة دمجه في اللوحة التشكيلية.وتأتي هذه الدورة في إطار الشراكة المجتمعية بين الجمعية، والمديرية العامة للسجون بهدف إثراء النزلاء بالمعلومات الفنية والبحث عن المواهب وتشجيعهم بما يعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع.// انتهى //16:54ت م0151