المنامة 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم, عند مستوى 1,454 بارتفاع قدره 1.23 نقطة عن معدل الإقفال السابق, كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 757.35 بارتفاع قدره 1.51 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة 12 مليوناً و 276 ألفاً و 918 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 3 ملايين و 685 ألفاً و 461 ديناراً بحرينياً تم تنفيذها خلال 100 صفقة.// انتهى //16:59ت م0152