الرياض 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واسوقَّع صندوق التنمية الصناعية السعودي بالعاصمة اليابانية طوكيو مذكرة تفاهم مع مصرف "أم يو أف جي" (MUFG)، لتحفيز الاستثمارات الصناعية وتعزيز العمل المشترك.وتهدف المذكرة التي وقعها من جانب الصندوق مستشار المدير العام للصندوق عبدالعزيز بن عبدالله الزيد، ومن مصرف "أم يو أف جي" (MUFG)، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لوحدة الأعمال المصرفية والاستثمارية العالمية ماساتو مياتشي، إلى تعزيز العلاقات بين الصندوق الصناعي والمصرف لإنشاء إطار عملي لتطوير علاقة أقوى بين الطرفين لتعزيز فرص التنمية الصناعية في المملكة من خلال جذب المستثمرين اليابانيين المهتمين بالاستثمار في المشاريع الصناعية والاستثمارية الخاصة بالصندوق، بالإضافة إلى تقديم الاستشارة في هيكلة تمويل المشاريع في القطاعاتالجديدة للصندوق.الجدير بالذكر أن توقيع المذكرة جاء على هامش منتدى أعمال الرؤية السعودية اليابانية 2030 بالعاصمة طوكيو الذي يشارك به 24 جهة من الجانب السعودي إلى جانب 300 شركة يابانية لبحث متطلبات الوصول إلى شراكات فاعلة لتوطين الاستثمارات النوعية بين الجانبين، وتنمية القطاعات الواعدة، ومناقشة أبرز الفرص الاستثمارية، في ظل ما تتمتع به المملكة من فرص استثمارية وخصوصًا في قطاعات الطاقة والتعدين والشركات الناشئة والخدمات اللوجستية والبنية التحتية وغيرها.// انتهى //17:14ت م0153