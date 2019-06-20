جيزان 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واسشرعت جمعية البر الخيرية بجازان، في توزيع السلال الغذائية للمستفيدين في مرحلتها الرابعة، وذلك من أجل تخفيف الأعباء على المستفيدين من خدماتها.وأوضح الأمين العام للجمعية محمد بن حسن علاوي، أن المرحلة الرابعة من توزيع السلال الغذائية على المستفيدين من خدمات الجمعية، بدأت وفق آلية تختصر إجراءات الصرف عن طريق خطة عمل شارك فيها جميع أعضاء الفريق ، وتم تخصيص موظف لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن ، وتستهدف هذه المرحلة أكثر من 400 أسرة محتاجة خلال شهر شوال الحالي.وبين علاوي أن المجلس يسعى جاهداً إلى توفير كل ما تحتاجه الأسر المستفيدة ومساعدتها سواء بتقديم سلال غذائية أو مساعدات عينية أخرى ، حيث تم مؤخراً توفير عدد من الأجهزة الطبية الخاصة بجمعية جازان الخيرية، داعياً أهل الخير دعم الجمعية حتى تقوم بدورها المنوط بها والرقي بخدمة المستفيدين على الوجه الأكمل.ولفت الانتباه، إلى أن خدمات جمعية البر الخيرية بجازان لم تعد تقتصر على خدمة مستفيديها ، بل امتدت إلى العديد من محافظات ومراكز المنطقة الجبلية وخلافها، سائلاً الله أن يحفظ بلادنا وولاة أمرنا وأن يجعل هذا البلد رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين.// انتهى //17:14ت م0154