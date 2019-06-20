جدة 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واسعقدت الجمعية العمومية العادية لنادي جدة اجتماعها اليوم، بحضور مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بجدة سعيد الغامدي ، ورئيس مجلس الإدارة أحمد البعداني ، وأعضاء مجلس الإدارة ، وأعضاء الجمعية العمومية ، وعدد من منسوبي مكتب هيئة الرياضة.واستعرض الاجتماع البطولات في الألعاب المختلفة، ومشوار الفريق الأول لكرة القدم في مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، واستمرار النادي للموسم الثاني على التوالي في الدوري، إضافة إلى مناقشة بيان الإيرادات والمصروفات الخاصة بالنادي في موسم 2018-2019م، من خلال بيان ألقاه الأمين العام للنادي محمد بن أحمد صابر، والاستعدادات المقترحة للموسم الرياضي المقبل 2020 – 2019م ، موضحاً الفائض المالي في خزينة النادي بمبلغ مليون ريال.وقدّم البعداني شكره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة على كل ما قدمه للرياضة السعودية، مؤكداً حرص إدارة النادي على العمل بكل جهد للنهوض بالرياضة عامة وبنادي جدة، وأن يشهد الموسم المقبل في الألعاب المختلفة بما فيها كرة القدم إنجازات وبطولات.// انتهى //17:15ت م0155