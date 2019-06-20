سكاكا 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واسباشرت إدارة الأراضي والممتلكات بأمانة منطقة الجوف إزالة تعديات على الأراضي الحكومية والمزروعة بالنخيل الحديث .وأوضحت أمانة الجوف أن التعديات التي تم إزالتها بمتابعة أمين المنطقة المهندس درويش بن علي الغامدي بلغت 1600 متر مربع، مؤكدة مواصلة عملها في إزالة كل التجاوزات على الأراضي الحكومية ومحاسبة القائمين عليها.ودعت الجميع للتعاون مع الأمانة و الإبلاغ عن أي مخالفة تعديات عبر مركز الطوارئ 940 على مدار 24 ساعة.// انتهى //17:15ت م0156