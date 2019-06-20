جيزان 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واسنظم مركز التأهيل الشامل بمنطقة جازان بالشراكة مع جمعية الإحسان الطبية الخيرية ، حملة الكشف المبكر لسرطان الثدي .وأوضحت رئيسة القسم النسائي بالمركز حليم شحار، أن الحملة استهدفت النزيلات والموظفات والعاملات بالمركز بهدف التعريف بمرض سرطان الثدي، وأهم العوامل التي تسهم في زيادة فرص الإصابة بالمرض وطرق الوقاية منها ، مشيرة إلى أن الحملة تأتي ضمن البرامج التثقيفية والتوعوية التي يقدمها القسم النسائي للنزيلات بالمركز.// انتهى//17:16ت م0157