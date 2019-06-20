الباحة 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واسأودعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الباحة "أكناف" 504 آلاف ريال لشهر شوال في جميع الحسابات البنكية للمستفيدين من الأيتام، وتمثل الكفالة الشهرية.وأوضحت الجمعية أن المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الجمعية يقارب 1680 يتيماً ويتيمة، موزعين على 512 أسرة داخل المنطقة.يذكر أن مشروع الكفالة الشهرية يهدف إلى تأمين دخل ثابت ومستمر للأيتام وأسرهم لسد احتياجاتهم الأساسية.// انتهى //17:22ت م0159