اجتماعي / جمعية "أكناف" تودع أكثر من 500 ألف ريال في حسابات المستفيدين من الكفالة الشهرية
الخميس 1440/10/17 هـ الموافق 2019/06/20 م واس
الباحة 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واس
أودعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الباحة "أكناف" 504 آلاف ريال لشهر شوال في جميع الحسابات البنكية للمستفيدين من الأيتام، وتمثل الكفالة الشهرية.
وأوضحت الجمعية أن المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الجمعية يقارب 1680 يتيماً ويتيمة، موزعين على 512 أسرة داخل المنطقة.
يذكر أن مشروع الكفالة الشهرية يهدف إلى تأمين دخل ثابت ومستمر للأيتام وأسرهم لسد احتياجاتهم الأساسية.
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17:22ت م
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