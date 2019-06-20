عرعر17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واسعقدت إدارة التعليم في منطقة الحدود الشمالية اليوم, الاجتماع الثالث للجنة الاستعداد للعام الدراسي الجديد، برئاسة مدير التعليم عثمان بن إبراهيم العثمان، وحضور مديري الإدارات أعضاء لجنة الاستعداد للعام الدراسي القادم .وأوضح المدير عام التعليم في الحدود الشمالية عثمان العثمان, أن الاجتماع ناقش ما تم إنجازه من برامج ومشروعات وتجهيزات للعام الدراسي المقبل وعرض المؤشرات العامة للاستعداد وجاهزية المدارس التي سيتم تفعيل مبادرة الطفولة المبكرة والتأكيد على ضرورة تقديم التقارير الميدانية من قبل اللجان المكلفة بتنفيذ مهامها قبل وقت مبكر من انطلاقة العام الدراسي الجديد ومواصلة متابعة أعمالها خلال الإجازة الصيفية في الإدارة ومدارس المنطقة .كما استعرض الاجتماع برامج المتابعة الميدانية لمدارس المنطقة ضمن أعمال الاستعداد بالتعاون مع القيادات المدرسية في مدارس المنطقة, إلى جانب مناقشة مستوى الجاهزية في الفصول الدراسية الجديدة ومتابعة تسجيل الطلاب المستجدين عبر نظام نور والميزانية التشغيلية وتجهيزات السلامة في المدارس وتأمين المقررات المدرسية.وتناول الاجتماع أيضاً التقارير الخاصة بالاستعداد ومدى التقدم الحاصل فيها, إضافة إلى أبرز المستجدات في مجالات المباني المدرسية والشؤون المدرسية، والأمن والسلامة .و أكد العثمان على أهمية التزام جميع الإدارات المعنية بالعمل الدؤوب لتحقيق أفضل النتائج واستكمال جميع المتطلبات التعليمية والإدارية للمدارس ومتابعة الزيارات الميدانية لجميع أعضاء لجنة الاستعداد.// انتهى //17:23ت م0160