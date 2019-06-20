القاهرة 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واستراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي لدى إغلاق تعاملات اليوم نتيجة استمرار عمليات البيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والمصرية.وأظهرت البيانات الإحصائية الختامية لجلسة تداول نهاية تعاملات الأسبوع، أن مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" انخفض بنسبة 63ر0% ليبلغ مستوى 42ر14043 نقطة، كما تراجع مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 25ر0% ليبلغ مستوى 35ر602 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا بنحو 32ر0 % ليبلغ مستوى 89ر1536 نقطة.وأوضحت البيانات الختامية للجلسة، أن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة خسر نحو 2ر3 مليارات جنيه ليبلغ مستوى 2ر750 مليار جنيه وسط تعاملات كلية بلغت 4ر880 مليون جنيه.// انتهى //17:24ت م0161