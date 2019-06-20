القاهرة 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واسعبرت المجرى الملاحي لقناة السويس اليوم، 41 سفينة من جنسيات مختلفة في الاتجاهين بإجمالي حمولات بلغت 3 ملايين و200 ألف طن.وأوضحت الإحصائيات الملاحية الصادرة من هيئة قناة السويس، ان 22 سفينة عبرت المجرى الملاحي ضمن قافلة الشمال بحمولات بلغت مليونًا و700 ألف طن، كانت أكبرها سفينة الحاويات المالطية (تهاما) بحمولة 200 ألف طن، كما ضمت قافلة الجنوب 19 سفينة بحمولات بلغت مليونا و500 ألف طن، كانت أكبرها سفينة الحاويات الدنماركية (ميلان ميرسك) بحمولة 221 ألف طن.// انتهى //17:26ت م0163