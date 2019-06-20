سكاكا 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واسأنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف, فرش عدد من الجوامع والمساجد في محافظة طبرجل ضمن المخصص للمنطقة في مشروع الفرش الكبير الذي اعتمدته الوزارة هذا العام 1440هـ .وأوضح المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة الجوف محمد بن عمر السائح, أن فرش الجوامع والمساجد البالغ عددها ثمانية يأتي في ظل دعم وعناية الحكومة الرشيدة -وفقها الله- ببيوت الله في أرجاء المملكة .وأكد السائح أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وبتوجيهات ومتابعة من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ تعمل على فرش وتهيئة المساجد بالفرش الفاخر وإيصال كافة الخدمات بما يمكن مرتاديها من أداء العبادة بكل خشوع وطمأنينة، انطلاقاً من الواجب الشرعي والمسؤولية التي تحملها هذه الوزارة تجاه بيوت الله.// انتهى //17:29ت م0164