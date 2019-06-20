محايل 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واسأجرت بلدية محافظة بارق التابعة لأمانة منطقة عسير اليوم, القرعة العلنية لمنح ذوي الشهداء والمصابين, وذلك بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسيربسرعة التنفيذ .وجرى بحضور مندوب أمانة منطقة عسير علي عبدالله عيسى, وأعضاء لجنة المنح بالبلدية سحب القرعة وتدوين محضر بالنتائج .// انتهى //17:32ت م0165