سكاكا 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واسكرم المدير العام للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الجوف ياسر بن إبراهيم العلي اليوم, أصدقاء التراث المنتهية فترة عملهم, وذلك باحتفالية أقيمت بمكتب الفرع بمدينة سكاكا.وقدم العلي شكره لأصدقاء التراث لما قاموا به من أعمال خلال فترة تكليفهم، وما أبدوه من اهتمام في الحفاظ على هذه المواقع الأثرية والتراثية بعدد من مدن المنطقة الذي يأتي بدعم من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لإشراك المجتمع المحلي بالحفاظ على التراث والآثار.ودعا العلي أصدقاء التراث لتأسيس جمعية تعنى بتراث منطقة الجوف بما يعكس الإرث التاريخي، والعمق الحضاري للمنطقة، الذي يتوج منطقة الجوف بوجود أقدم مستوطنة سكنها الإنسان في الجزيرة العربية، كذلك وجود مئذنة مسجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه التي تعد أقدم مئذنة في الإسلام، وأقدم قلعة في الجزيرة العربية وهي قلعة مارد، وأول أسواق العرب، مبيناً أنه سيتم قريباً تسجيل حي الدرع ضمن مواقع التراث العالمي.// انتهى //18:03ت م0171