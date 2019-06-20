اقتصادي / الأسهم الأمريكية تفتح على ارتفاع
الخميس 1440/10/17 هـ الموافق 2019/06/20 م واس
نيويورك 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واس
استهلت الأسهم الأمريكية التعاملات اليوم, على ارتفاع، وسجل مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" مستوى قياسياً مرتفعاً خلال التعاملات.
وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي 161.38 نقطة أو 0.61% إلى 26665.38 نقطة، وصعد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار 23.14 نقطة أو 0.79% إلى 2949.60 نقطة، وزاد مؤشر "ناسداك" المجمع 100.12 نقطة أو 1.25% ليصل إلى 8087.45 نقطة.
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18:04ت م
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