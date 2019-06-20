القاهرة 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واسبدأت اليوم، بالقاهرة أعمال الدورة الوزارية العادية الثامنة بعد المئة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية.ودعا الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية السفير محمد الربيع، في كلمته الافتتاحية، الدول العربية إلى إعادة تصنيع مواردها الطبيعية بدلا من تصديرها على هيئتها الخام لتحقيق مواد إضافية للاقتصاد العربي.وأشار إلى أن مجلس الوحدة الاقتصادية أسس ٤ شركات قابضة وأرسى قواعد بأن يكون للقطاع الخاص أرضية صلبة في الاقتصادات العربية وذلك من خلال تأسيس الاتحادات العربية النوعية المتخصصة التي بلغ عددها ٧٣ اتحاداً متخصصاً تعمل كل منها كسوق عربية مشتركة في مجال اختصاصها.وأوضح أن هذه الدورة سوف تبحث العديد من الموضوعات والملفات المهمة ومنها ما أقرته قمة بيروت التنموية لتحقيق التنمية المستدامة وقمة تونس التي تبنت أهمية تحقيق الأمن الغذائي وكيفية إدارة هذه الموارد وكيفية توجيه الاستثمارات وإنتاج السلع التي تحتاجها دول المنطقة التي يتم الاعتماد على استيرادها من الخارج.وأضاف أنه تم وضع بند لإعادة الإعمار بالدول التي تأثرت بالإرهاب وتداعيات ما سمي بالربيع العربي وذلك بالتعاون مع عدد من الخبراء والدراسات لبحث كيفية التعامل في هذا الموضوع، موضحا أنه سيتم عرض ذلك على مؤتمر دولي كبير يعقد خلال العام المقبل.من جانبه، دعا مندوب اليمن لدى المجلس رياض العكبري، إلى دعم جهود مجلس الوحدة الاقتصادية العربية وتحقيق الشراكة مع القطاع الخاص من خلال الاتحادات النوعية العربية المتخصصة لمواكبة التحديات غير المسبوقة في عالمنا العربي المعاصر وتعبئة الموارد العربية لمواكبة النهضة العلمية والتطور التكنولوجي.كما دعا إلى أهمية تحسين بنية الاقتصاد العربي والاعتماد على الاقتصاد الرقمي وسد الثغرات بين الدول العربية ومواجهة تحديات التنمية والفكر المتطرف وتطوير الآليات حتى يستطيع الاقتصاد العربي النهوض.وطالب بإجراء دراسة شاملة حول إعادة الإعمار الكامل للدول العربية المتضررة من الحروب والنزاعات المسلحة ووضع رؤية عربية مشتركة تعزز الحضور في المحافل الدولية وأهمية تحقيق التنمية المستدامة والعيش الكريم للمواطن العربي والتركيز على تنمية الموارد العربية وتحقيق التوازن بين الاهتمام بالمشروعات الكبرى والصغيرة والإسراع بإقامة الاتحاد الجمركي العربي.من جهته، قال رئيس اتحاد الموزعين العرب رئيس الدورة الحالية للاتحادات العربية النوعية المتخصصة، سعيد عبده، في كلمته أمام الاجتماع إن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية يواجه العديد من التحديات ولكنه استطاع رغم قلة المخصصات المالية تحقيق عدد من النجاحات، في مقدمتها توقيع أكثر من ٢٠ بروتوكول تعاون مع العديد من الدول إلى جانب إنشاء مركز لرصد الأزمات والكوارث وتطوير مراكز للدراسات والبحوث في عدد من الدول العربية وإقامة معرض صنع في الوطن العربي في كينيا.وأشار إلى أن هناك نحو ٣٢ دولة أفريقية تحتاج إلى الاستثمار المشترك مع الدول العربية في العديد من المجالات، كما أن هناك كثيرًا من الفرص لتصدير منتجات الدول العربية إلى الدول الأفريقية، داعيًا إلى دعم جهود مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والاتحادات النوعية العربية المتخصصة وإنماء الشراكة بين الكيانات في ظل عصر التكتلات الكبرى.// انتهى //18:27ت م0178