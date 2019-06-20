جدة 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واساستقبل معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن في مكتبه بجدة اليوم، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبى زيد .وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات العلاقة بشؤون حجاج أمريكا لهذا العام، والترتيبات اللازمة لتسهيل أداء مناسكهم بكل راحة وأمن واستقرار .من جانبه أشاد السفير الأمريكي، بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وسمو ولى العهد -حفظهما الله- , والتسهيلات الكبيرة والخدمات الجليلة التي توفرها للحجاج والمعتمرين والزوار لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة .// انتهى //18:35ت م0181