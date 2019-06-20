السيح 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واساستأنفت أندية الأحياء التابعة لتعليم الخرج فعاليات برنامج "إجازتي" الصيفي المقامة في السيح والدلم والهياثم.‏وتقدم أندية الأحياء جملة من الفعاليات والبرامج النوعية، الهادفة إلى تطوير قدرات الطلاب وتحفيزهم لاستثمار أوقات الفراغ ، وتنمية القيم والاتجاهات الصحيحة وحمايتهم فكرياً.وتهتم هذه الأندية بتنمية العمل التطوعي وخدمة المجتمع ، وبناء الشخصية المتكاملة والمنتجة القادرة على تحمل المسؤولية والإسهام في خدمة الدين والوطن، إضافة إلى رفع المستوى الثقافي للطلاب من خلال المشاركة في البرامج الثقافية والاجتماعية متنوعة الأهداف وغيرها من البرامج الترويحية والمحاضرات والملتقيات.‏ودعت إدارة تعليم الخرج أولياء أمور الطلاب إلى تشجيع أبنائهم على التسجيل بأندية الأحياء والأندية الموسمية في السيح والدلم والهياثم واليمامة والسلمية ونعجان ، خلال صيف هذا العام ومشاركتهم في فعالياتها وبرامجها المتنوعة في مضامينها لاستثمار أوقاتهم بالنفع والفائدة.// انتهى //18:40ت م0182