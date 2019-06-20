الجبيل الصناعية 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واسأطلق مدير برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل الدكتور محمد بن حمد المقبل اليوم، حملة الإنعاش القلبي الرئوي لمجتمع الجبيل الصناعية، تحت شعار "توعية لإنقاذ حياة"، بحضور مدير الإدارة الطبية الدكتور سحر باريان.وتهدف الحملة لإنقاذ الحياة ونشر المبادئ التوجيهية الخاصة بالإنعاش القلبي الرئوي والرعاية القلبية الوعائية في الحالات الطارئة، وتستمر ثلاثة أيام، وذلك بمجمع غالريا مول بالجبيل الصناعية من الساعة 4 م حتى الساعة 11 م.من جانبه أوضح المشرف على فعالية الإنعاش القلبي الرئوي الأخصائي أول ورئيس قسم الخدمات الطبية الطارئة بالخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل الدكتور خرصان بن محمد آل مخلص، أن هذه الحملة تهدف إلى تدريب أفراد المجتمع على عملية الإنعاش القلبي الرئوي لإنقاذ الحياة بعد توفيق الله، بحضور أكثر من ١٥ مدرباً ومدربة، حيث يعدّ هذا التدريب الأول من نوعه وهي خدمة تدريبية مجتمعية مجانية للمجتمع .وبين الدكتور آل مخلص أن المختصين بالفعالية من أخصائيين ومسعفين سيقومون بنشر المبادئ التوجيهية الخاصة بالإنعاش القلبي الرئوي والرعاية القلبية الوعائية في الحالات الطارئة، وهي التي تضع معايير الإسعافات الأولية المنقذة للحياة، ومنتجات وبروتوكولات الإنعاش القلبي الرئوي المستخدمة حول العالم التي ستسهم بمساعدة المتدربين من أفراد المجتمع على فهم الطرق الصحيحة لعمليات الإنقاذ لحين وصول الإسعاف.وأفاد أن مقر الفعالية جُهز بأحدث الأجهزة والدمى والمطبوعات الخاصة للتدريب تحت إشراف إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب بمستشفى الهيئة الملكية التي نفذها نخبة من المسعفين وأخصائيي طب الطوارئ بمستشفى الهيئة الملكية بالجبيل وجميعهم كوادر سعودية مؤهلة.وأكد جاهزية فريق المسعفين‫ لأي عارض طبي مهدد للحياة سواء في المنزل أو العمل أو الأماكن العامة، وذلك بطلب الخدمة الإسعافية من خلال الاتصال على الرقم 997 .// انتهى //18:41ت م0183