اقتصادي / بورصة بيروت تغلق على تحسن بنسبة 0.88%
الخميس 1440/10/17 هـ الموافق 2019/06/20 م واس
بيروت 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واس
أغلق مؤشر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية على تحسن بنسبة 0.88% أي ما يعادل 1.5 نقطة ليقفل عند مستوى 854.50 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 97 ألفاً و 729 سهماً بقيمة 343 ألفاً و 653 دولاراً نفذت خلال 44 صفقة.
وارتفعت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 8 ملايين و 466 ألف دولار مقارنة مع 8 ملايين و 392430 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.
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18:51ت م
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