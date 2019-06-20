الرياض 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واسحدد الاتحاد السعودي لكرة اليد الأربعاء 4 - 9 - 2019 م موعداً لبداية مسابقاته في مختلف الدرجات.جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس إدارة الاتحاد الذي عقد أمس برئاسة محمد المنيع وتقرر خلاله استمرار تطبيق نظام الدوري لجميع الدرجات ( الدوري الممتاز – دوري الأولى – دوري شباب الممتاز – دوري ناشئي الممتاز ) على مجموعتين مع إضافة ميزة لأصحاب المراكز الأولى في كل مجموعة بحيث ينال الأول 4 نقاط والثاني 3 نقاط والثالث نقطتين والرابع نقطة واحدة .وقرر الاتحاد كذلك إلغاء بطولة النخبة والاستعاضة عنها بمباراة السوبر بين بطل الدوري وبطل الكأس وفي حالة حصول الفريق على كلا البطولتين تقام المباراة بين بطل الدوري وثاني الكأس على أن تقام المباراة قبل بداية الموسم الرياضي على صالة النادي الفائز ببطولة الدوري.ووافق الاتحاد على السماح لانتقال اللاعبين بنظام الانتقال لسن ٣٢ ميلادية مع دفع مبلغ مالي للنادي الأصلي بدل تدريب خلاف حصة اللاعب كالتالي:١- اللاعب الدولي الحالي ( ٢٠٠ ألف ريال )٢- اللاعب الدولي السابق ( ١٥٠ ألف ريال ) على أن يكون اللاعب مشارك قبل ثلاث سنوات فقط .// انتهى //19:16ت م0187