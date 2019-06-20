حائل 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل نائب رئيس لجنة التطوير الإداري بصالة الاجتماعات في مكتبه بالإمارة اليوم, اجتماع لجنة التطوير الإداري بمجلس المنطقة, بحضور وكيل إمارة منطقة حائل المكلف عادل بن صالح آل الشيخ.وفي بداية الاجتماع نوه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله– من عناية واهتمام بالشباب لتحقيق طموحاتهم وآمالهم, مشيراً لمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية, وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل لكل مايدعم أعمال مجلس شباب المنطقة وبرامج تطوير العمل الإداري ويحققُ التنميةَ الإداريةَ المنشودة لرفعِ كَفاءَةِ الأجهزةِالحُكوميةِ وصولاً إلى التميزِ في الأداءِ الحكومي بِوَصفِهِ أحد أهدافِ برنامجِ التحولِ الوطني، وبما يُسهِمُ في تحقيقِ رؤيةِ المملكةِ 2030.من جهته أوضح أمين مجلس منطقة حائل المكلف المهندس إبراهيم البدران, أن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات الإدارية والتطويرية ومرئيات مجلس شباب المنطقة في مشروع نظام مجالس شباب المناطق.// انتهى //19:16ت م0188