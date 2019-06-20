طرابلس 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واسالتقى مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز، اليوم، بالعاصمة النرويجية أوسلو مفوض السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي إسماعيل شرقي على هامش المؤتمر السنوي للوساطة في النزاعات.وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان لها ، إن لقاء سلامة ووليامز وشرقي في أوسلو بحث الأوضاع في ليبيا، وإمكانية التوصل لحلول دائمة للأزمة الليبية.وأشارت البعثة إلى أن سلامة ونائبته وليامز يجريان في أوسلو سلسلة لقاءات مع مجموعة من الشخصيات المشاركة، لبحث آخر تطورات الأوضاع في ليبيا وحشد المساعي الدولية لوقف إطلاق النار في طرابلس.وفي هذا الإطار أجرى سلامة ووليامز على هامش المؤتمر السنوي للوساطة في النزاعات المنعقد في أوسلو، لقاءات مع وزيرة خارجية النرويج أريكسون سوريد، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، ورئيس برنامج الغذاء العالمي ديفيد بيزلي.// انتهى //19:32ت م0190