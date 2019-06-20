بيروت 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واسطالبت منظمات حقوقية فلسطينية في لبنان المجتمع الدولي بممارسة الضغط على نظام الأسد في سوريا من أجل رفع المعاناة التي يتعرض لها اللاجئون الفلسطينيون في سوريا .وأكدت المنظمات الحقوقية في بيان بمناسبة اليوم العالمي للاجئ، أن اللاجئين الفلسطينيين في سوريا يتعرضون لأقسى أنواع القمع والتنكيل والانتهاكات الجسدية بصورة بشعة لا يجملها أي مقدار من مقادير الحماية التي أوجبتها الاتفاقية الدولية للاجئين أو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.ورأت المنظمات أن الأزمة السورية أدت إلى تفكيك مجتمع اللاجئين الفلسطينيين في سوريا حيث تم تهجير سكان غالبية المخيمات والتجمعات الفلسطينية، وبلغت أعداد المهجرين داخلياً قرابة الـ 260 ألف لاجئ عانوا النزوح لأكثر من مرة، وأصابهم الفقر نتيجة ارتفاع معدلات البطالة وفقدانهم مصادر رزقهم الرئيسية، وأصبحت الأونروا وما تقدمه لهم من مساعدات الدخل شبه الوحيد لديهم، فيما تجاوزت أعداد اللاجئين إلى دول الجوار والاتحاد الأوروبي عبر قوارب الموت والصحاري عشرات الآلاف.كما طالبت المنظمات الحقوقية في بيانها بالكشف السريع والعاجل عن مصير المعتقلين والمفقودين داخل سوريا وتأمين محاكمات عادلة وظروف اعتقال إنسانية للمعتقلين، والإفراج الفوري عن النساء والأطفال ومن لم تثبت إدانتهم.كما دعت المنظمات، وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا إلى تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين المهجرين إلى مناطق الشمال السوري وزيادة الدعم المقدم للاجئين الفلسطينيين داخل وخارج سوريا وتذليل العقبات القانونية التي يعانون منها.// انتهى //19:33ت م0191