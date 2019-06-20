الرياض 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واستقام غداً بطولة المملكة للمبارزة (للسيدات) للأسلحة الثلاث (الأبيه والسايبر والفويل) التي ستقام ليوم واحد في الصالة الرياضية في معهد إعداد القادة بالرياض، بمشاركة ٢٦ لاعبة .ويدير البطولة ٣ من الحكام النساء هن زينة ميقاتي من السعودية وشريفة النواخده من البحرين وإيمان شعبان من مصر.وسيتم على هامش البطولة تكريم أبطال المملكة للمبارزة للسيدات وهم سارة السالمي المركز الأول، ونوره الرقيب ثانيا، وآيه عمار ثالثا، وأناهيد الخيبري المركز الثالث مكرر في سلاح الفويل.وفي سلاح السايبر حصلت الحسناء الحماد على المركز الأول وحلت ربي المصري ثانيا، وعهد المعمر ثالثا، وغالية عارف، الثالث مكرر.فيما حصل على المركز الأول في سلاح الأبيه فوزيه الخيبري وندى عابد ثانيا، والبندري الفهيد ثالثا، ومشاعل الخيال الثالث مكرر.// انتهى //19:43ت م0193