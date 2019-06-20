حفر الباطن 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واسقلّد مدير شرطة محافظة حفر الباطن العقيد فايز بن معجب الشهراني اليوم, عدداً من ضباط الأمن العام الذين صدر الأمر الملكي بترقيتهم إلى رتبة ملازم، وذلك في مكتبه بالمحافظة.وهنأ العقيد الشهراني، الضباط الذين تمت ترقيتهم، متمنياً لهم التوفيق في حياتهم العملية, وأن تكون دافعاً لهم لبذل المزيد من العطاء.من جهتهم عبّر الضباط عن شكرهم وامتنانهم لهذه الثقة الكريمة بالترقية، سائلين الله أن يوفقهم وأن يكونوا عند حسن الظن بهم لخدمة الدين ثم الملك والوطن.// انتهى //19:43ت م0194