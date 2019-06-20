تبوك 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واسينظم مركز الدعوة والإرشاد بتبوك بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بتبوك غدًا، محاضرة بعنوان "حياة القلوب وأسباب التخلص من الغفلة"، وذلك في جامع الملك عبدالعزيز بحي الفيصلية الجنوبية بتبوك.وتأتي المحاضرة التي يلقيها حميدان بن عجيل الجهني بعد صلاة العصر, ضمن مناشط دعوي وتعاوني تبوك لهذا العام.// انتهى //19:51ت م0197