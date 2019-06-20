عام / بلدية بئر بن هرماس تكثف جولاتها الرقابية ضمن حملة "الرقابة البلدية"
الخميس 1440/10/17 هـ الموافق 2019/06/20 م واس
تبوك 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واس
كثفت بلدية بئر بن هرماس التابعة لأمانة منطقة تبوك أعمالها الرقابية على مختلف المحلات التجارية المتعلقة بالصحة العامة، وذلك ضمن حملة " الرقابة البلدية ".
وأوضح رئيس بلدية بئر بن هرماس المهندس ناصر بن سليمان البلوي, أن هذه الحملة تهدف إلى تعزيز السلامة الغذائية وتوفير غذاء آمن وسليم للمجتمع , من خلال تشديد الرقابة على المنشآت الغذائية والتأكد من سريان رخصة المنشآت ونظافة المكان وسريان الشهادات الصحية للعمالة وخلوهم من الأمراض , مشيراً إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط ومصادرة كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي, وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المحلات المخالفة.
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19:51ت م
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