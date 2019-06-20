تبوك 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واسكثفت بلدية بئر بن هرماس التابعة لأمانة منطقة تبوك أعمالها الرقابية على مختلف المحلات التجارية المتعلقة بالصحة العامة، وذلك ضمن حملة " الرقابة البلدية ".وأوضح رئيس بلدية بئر بن هرماس المهندس ناصر بن سليمان البلوي, أن هذه الحملة تهدف إلى تعزيز السلامة الغذائية وتوفير غذاء آمن وسليم للمجتمع , من خلال تشديد الرقابة على المنشآت الغذائية والتأكد من سريان رخصة المنشآت ونظافة المكان وسريان الشهادات الصحية للعمالة وخلوهم من الأمراض , مشيراً إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط ومصادرة كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي, وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المحلات المخالفة.// انتهى //19:51ت م0198