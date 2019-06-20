صامطة 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واساختتمت اليوم ، فعاليات دورة الشيخ عبدالله القرعاوي ــ رحمه الله ــ العلمية النسائية الرابعة عشرة ، التي نفذها فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان، ممثلاً بالمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صامطة بعدد من جوامع ومساجد المحافظة.وتضمنت الدورة التي نفذها عدد من أصحاب الفضيلة المشائخ والدعاة على مدى ثلاثة أيام ،عدداً من الموضوعات والدروس في شرح أركان الإيمان و الزكاة، وولاية الرجل على المرأة، ودور المرأة في تنشئة الأسرة المسلمة، ووسائل التواصل الاجتماعي.//انتهى//20:08ت م0200