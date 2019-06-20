تبوك 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واسرأس محافظ تيماء سعد بن نايف السديري بمقر المحافظة أمس اجتماع الجلسة العادية الخامسة من الدورة الخامسة للمجلس المحلي للعام 1440هـ بحضور أعضاء المجلسومديري الجهات الحكومية المعنية.ورحّب محافظ تيماء في بداية الاجتماع بالحضور، مؤكداً أهمية ما يطرح بالمجلس من موضوعات تهم الصالح العام.وجرى خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات التي تخدم محافظة تيماء والمراكز الإدارية التابعة لها المدرجة في جدول الأعمال، منها استعراض ما لدى الإداراتالحكومية من خطط مستقبلية، كما تم استعراض المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها والمشروعات المعتمدة في مختلف القطاعات الخدمية والحكومية، واتخذت التوصيات اللازمة حيالها.// انتهى //21:09ت م0207