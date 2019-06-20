عام / محافظ تيماء يرأس الاجتماع الخامس للمجلس المحلي بالمحافظة
الخميس 1440/10/17 هـ الموافق 2019/06/20 م واس
تبوك 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واس
رأس محافظ تيماء سعد بن نايف السديري بمقر المحافظة أمس اجتماع الجلسة العادية الخامسة من الدورة الخامسة للمجلس المحلي للعام 1440هـ بحضور أعضاء المجلس
ومديري الجهات الحكومية المعنية.
ورحّب محافظ تيماء في بداية الاجتماع بالحضور، مؤكداً أهمية ما يطرح بالمجلس من موضوعات تهم الصالح العام.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات التي تخدم محافظة تيماء والمراكز الإدارية التابعة لها المدرجة في جدول الأعمال، منها استعراض ما لدى الإدارات
الحكومية من خطط مستقبلية، كما تم استعراض المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها والمشروعات المعتمدة في مختلف القطاعات الخدمية والحكومية، واتخذت التوصيات اللازمة حيالها.
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