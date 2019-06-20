ثقافي / المكتبة العامة بالدمام تستضيف آباء دار الرعاية الاجتماعية
الخميس 1440/10/17 هـ الموافق 2019/06/20 م واس
الدمام 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واس
استضافت المكتبة العامة بالدمام اليوم ضمن مشاركتها في فعاليات اليوم العالمي للتوعية بشأن الإساءة لكبار السن ، مجموعة من آباء دار الرعاية الاجتماعية بالدمام.
واشتمل البرنامج على جولة تعريفية لأقسام المكتبة وقاعاتها المتنوعة منها القاعة العامة وقاعة المراجع ، واطلع الآباء على الكُتب بطريقة برايل" للمكفوفين" وشاهدوا قسم الكتب الحديثة بالإضافة إلى ركن الكتب القديمة والنادرة التي ترجع إلى أكثر من مئة عام ، وقاعة الكتب الأجنبية وقسم الفهرسة والتصنيف والمركز الإعلامي وقاعة الأنشطة والمسرح، وأبدوا سعادتهم بما شاهدوه في هذا الصرح الثقافي وما يحتويه من كتب متنوعة في مختلف المعارف والعلوم الإنسانية.
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21:14ت م
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