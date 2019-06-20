الدمام 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واساستضافت المكتبة العامة بالدمام اليوم ضمن مشاركتها في فعاليات اليوم العالمي للتوعية بشأن الإساءة لكبار السن ، مجموعة من آباء دار الرعاية الاجتماعية بالدمام.واشتمل البرنامج على جولة تعريفية لأقسام المكتبة وقاعاتها المتنوعة منها القاعة العامة وقاعة المراجع ، واطلع الآباء على الكُتب بطريقة برايل" للمكفوفين" وشاهدوا قسم الكتب الحديثة بالإضافة إلى ركن الكتب القديمة والنادرة التي ترجع إلى أكثر من مئة عام ، وقاعة الكتب الأجنبية وقسم الفهرسة والتصنيف والمركز الإعلامي وقاعة الأنشطة والمسرح، وأبدوا سعادتهم بما شاهدوه في هذا الصرح الثقافي وما يحتويه من كتب متنوعة في مختلف المعارف والعلوم الإنسانية.// انتهى //21:14ت م0208