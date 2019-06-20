سنابس 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واستُنظّم لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في سنابس بمحافظة القطيف غدًا، محاضرة بعنوان "الإسعافات الأولية وإنعاش القلب الرئوي", ضمن برامجها وأنشطتها الثقافية، وذلك في مقر اللجنة بسنابس.وتتضمن محاور المحاضرة التي يلقيها مدرب الإسعافات الأولية السابق بشركة أرامكو السعودية حسن شويهين, الإنعاش القلبي (سقوط اللاعبين، الغرق، أثناء الحوادث)، والإسعافات الأولية (الغصة، النزيف، ضربات الشمس، الكسور).// انتهى //21:24ت م0210