عدن 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واسجدّد سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن كريستوفر هنزل التأكيد على دعم حكومة بلاده للحكومة اليمنية في مختلف الجوانب والمجالات، والتزامها بالعمل مع الشرعية لضمان مستقبل مشرق لكل اليمن.كما أكد السفير الأمريكي خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة المؤقتة عدن دعم بلاده العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن لضمان تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة بأسرها.وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن هنزل تطلّع لانتقال السفارة الأمريكية من العمل في مقرها المؤقت بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية إلى العمل من داخل اليمن، مجددًا التأكيد على ضرورة الالتزام بتنفيذ اتفاق ستوكهولم مع حق الرقابة الثلاثية من جانب الأطراف جميعها على خطوات تنفيذ الاتفاق.// انتهى //21:45ت م0213