موسكو 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واسالتقى رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسي فاليري جيراسيموف اليوم نائب رئيس الأركان المشتركة للجنة العسكرية المركزية الصينية اللفتنانت شاو يوان مينغ، الذي يزور روسيا حاليًا.وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أن الجانبين ناقشا العلاقات الثنائية في المجال العسكري، وأكدا الجانبان على مواصلة تطوير التعاون متعددة الأوجه من خلال القوات المسلحة الروسية والصينية بروح الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي.// انتهى //21:45ت م0214