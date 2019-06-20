عدن 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واسقُتل وجُرح 18من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في كمين لمقاتلين من الجيش اليمني بجبهة مريس شمالي محافظة الضالع في جنوب اليمن.وقال مصدر عسكري بحسب ما ذكره موقع / سبتمبر / الإلكتروني الحكومي اليمني " إن مقاتلين من الجيش استدرجوا مجموعة من عناصر المليشيا كانت تحاول التسلل باتجاه موقع الخلل والحمراء شمالي منطقة مريس وباغتتها بهجوم مفاجئ أسفر عن مصرع عشرة من عناصر المليشيا وجرح ثمانية آخرين فيما لاذ الباقون بالفرار".// انتهى //22:12ت م0220