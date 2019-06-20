الرياض 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واسدشّنت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن أمس برنامج " الإثراء الصيفي"، الذي تقيمه بالشراكة مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع " موهبة " , بحضور وكيلة الجامعة للدعم الأكاديمي والخدمات الطلابية الدكتورة فائزة بنت محمد الفائز ومشاركة 160 طالبة ، ويستمر لمدة ثلاثة أسابيع.وبدئ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم كلمة افتتاحية ألقتها رئيسة برنامج " موهبة " الدكتورة هدى الشنبري، ثم شاهد الحضور عرضاً مرئياً تعريفياً عن البرنامج.عقب ذلك قدم شرح تعريفي بالوحدات الإثرائية التي يتضمنها البرنامج بإشراف نخبة من عضوات هيئة التدريس بكلية العلوم بجامعة الأميرة نورة إضافة إلى مسارات الأنشطة اللاصفية الثلاثة وهي : قيم الموازنة والاعتزاز بالشخصية، والقيادة والتأثير الاجتماعي، والتفكير الإبداعي والابتكار .كما تعرّف الطالبات على مكتب التوجيه والإرشاد الاجتماعي والنفسي وأدواره، وقمن بجولة على القاعات الدراسية.مما يذكر أن البرنامج الإثرائي سيشارك فيه نخبة مختارة من المدربات لتقديم دورات تدريبية مهارية تتضمن مهارات القرن 21.// انتهى //22:21ت م0221