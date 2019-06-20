الباحة 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واسنظّمت محافظة العقيق اليوم سباق السرعة للخيل العربية الأصيلة الأول لهذا العام على كأس محافظة العقيق ، بحضور المحافظ الدكتور فيحان بن حمود العتيبي وعدد من مديري الجهات الحكومية وأهالي المحافظة .وانطلق الشوط الأول بمشاركة 9 من الخيل العربية على مسافة 1900 متر، وحقق الجواد النيزك للمالك حمد بن منيش الحلافي المركز الأول، والجواد مدهش للمالك سعيد عوضة الشهري المركز الثاني، والمركز الثالث للجواد جذاب الخويلدية للمالك عبدالله بن عوض الشهري, فيما جاء رابعاً الجواد زاهر الجنادرية للمالك ناصر بن سليمان الهويريني، وخامساً الجواد شقراء البراق للمالك عبدالله بن حمد خلقان.فيما شارك في الشوط الثاني 11 فرسًا عربيًّا إنتاج 2015 فأكثر على مسافة 1900 متر، وحقق الجواد أيهم عذبة للمالك فهد بن منيور المطيري المركز الأول، وحلّ ثانياً الجواد الأشهب غنوت للمالك عبدالملك الحصين، وثالثاً الجواد غنام الثالث للمالك مربط صفوة الخيل، فيما حقق المركز الرابع الجواد صنديد للمالك عبدالمجيد الكريديس، والمركز الخامس الجواد شقران العلي للمالك مربط الحرداء.وفي ختام السباق كرّم محافظ العقيق الفائزين، منوهًا بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود أمير منطقه الباحة بالحرص على هذه الرياضة الأصيلة التي تمثل موروث المنطقة الثقافي والرياضي, وتحظى هذه الرياضة بحضور كثيف للجماهير وتشجيع النشء على ممارستها .ويأتي السباق ضمن الفعاليات التي تشارك به المحافظة في فعاليات صيف المنطقة للعام الحالي.// انتهى //22:48ت م0223