رياضي / دورة هالة لكرة المضرب : السويسري فيدرر يتخطى تسونغا بصعوبة وزفيريف إلى ربع النهائي
الخميس 1440/10/17 هـ الموافق 2019/06/20 م واس
برلين 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واس
تأهل السويسري روجيه فيدرر اليوم بفوزه على الفرنسي جو تسونغا بنتيجة 7 - 6 (7 - 5) و4-6 و7 - 5، ليحجز بطاقته في الدور ربع النهائي من دورة هالة الألمانية لكرة المضرب .
ويلتقي فيدرر في ربع النهائي مع الإسباني باوتيستا أغوت الفائز على الفرنسي الآخر ريشار غاسكيه 6 - 1 و6 - 4 .
وتأهل الألماني زفيريف بفوزه على الأميركي ستيف جونسون 6 - 3 و7 - 5 بعدما حسم الفرصة الأولى له لإنهاء اللقاء لصالحه ومواجهة البلجيكي دافيد غوفان في ربع النهائي .
وبلغ ربع النهائي أيضا الإسباني روبرتو باوتيستا السابع والإيطالي ماتيو بيريتيني، بفوز الأول على الفرنسي ريشار غاسكيه 6 - 1 و6 - 4 والثاني على مواطنه أندرياس سيبي 4-6 و6 - 3 و6 - 2 .
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23:14ت م
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