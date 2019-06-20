برلين 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واستأهل السويسري روجيه فيدرر اليوم بفوزه على الفرنسي جو تسونغا بنتيجة 7 - 6 (7 - 5) و4-6 و7 - 5، ليحجز بطاقته في الدور ربع النهائي من دورة هالة الألمانية لكرة المضرب .ويلتقي فيدرر في ربع النهائي مع الإسباني باوتيستا أغوت الفائز على الفرنسي الآخر ريشار غاسكيه 6 - 1 و6 - 4 .وتأهل الألماني زفيريف بفوزه على الأميركي ستيف جونسون 6 - 3 و7 - 5 بعدما حسم الفرصة الأولى له لإنهاء اللقاء لصالحه ومواجهة البلجيكي دافيد غوفان في ربع النهائي .وبلغ ربع النهائي أيضا الإسباني روبرتو باوتيستا السابع والإيطالي ماتيو بيريتيني، بفوز الأول على الفرنسي ريشار غاسكيه 6 - 1 و6 - 4 والثاني على مواطنه أندرياس سيبي 4-6 و6 - 3 و6 - 2 .// انتهى //23:14ت م0224