الرياض 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واسبدأ المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 16 عامًا اليوم تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مدينة الطائف الذي يمتد حتى الـ29 من شهر يونيو الجاري، تحضيرًا للمشاركة في بطولة اتحاد غرب آسيا للناشئين، المزمع انطلاقها بداية الشهر المقبل في الأردن .وافتتح "الأخضر" تدريباته على الملعب الرديف بمدينة الملك فهد الرياضية على فترتين صباحية ومسائية تحت إشراف المدير الفني عبدالوهاب الحربي والجهاز الفني المساعد، حيث تركزت الحصة الصباحية على تمارين لرفع المعدل اللياقي تخللها تمرين الاستحواذ على الكرة، في حين عملت خلال الحصة المسائية تمارين تكتيكية دفاعية.يُذكر أن المدير الفني للمنتخب الوطني عبدالوهاب الحربي قد استدعى (30) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر .نجدر الإشارة إلى أن المنتخب الوطني يأتي في المجموعة الثالثة إلى جوار منتخبي الكويت والعراق في بطولة اتحاد غرب آسيا للناشئين المقرّر إقامتها في الأردن خلال الفترة من 1 إلى 11 يوليو المقبل.// انتهى //23:26ت م0226