الرباط 17 شوال 1440 ه موافق 20 يونيو 2019 م واستلقى العاهل المغربي الملك محمد السادس رسالة شفهية من نظيره التشادي إدريس ديبي إتنو.وسلّم الرسالة وزير الاقتصاد والتخطيط من أجل التنمية التشادي عيسى دوبراني، خلال لقائه اليوم بالرباط وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة.وأوضح المسؤول التشادي في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء أن لقاءه بالمسؤول المغربي يندرج في إطار رؤية العاهل المغربي والرئيس التشادي إزاء تعزيز التعاون جنوب- جنوب، والعمل من أجل الاندماج الأفريقي، والنهوض بالمبادلات الأفريقية.// انتهى //23:56ت م0228