تبليسي 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واساستقبل دولة رئيس وزراء جمهورية جورجيا ماموكا باختادز، بالمقر الرئاسي بالعاصمة تبليسي اليوم، معالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف والوفد المرافق له، الذي يزور جورجيا حاليًا.وعقدت جلسة مباحثات تم خلالها تناول العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة والتأكيد على ما يجمع البلدين من روابط توافقهما في العديد من القضايا ومنها محاربة التطرف والإرهاب وتعزيز التنمية والاستقرار ودعم الأمن والسلم الدوليين.حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عزام بن عبدالكريم القين، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جورجيا عبدالله بن حجاج المطيري، ومدير عام الإدارة الأوروبية السفير معن الحافظ.// انتهى //00:22ت م0229