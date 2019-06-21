نيويورك 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واسطالبت دولة الكويت اليوم بالوقف الفوري للأنشطة الاستيطانية غير القانونية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.جاء هذا الموقف في كلمة لمندوب الكويت الدائم بالأمم المتحدة السفير منصور العتيبي الذي ترأس اليوم جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية.واعتبر السفير العتيبي في كلمته، الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية عقبة كبيرة أمام تحقيق السلام، حيث قال " كيف لنا أن نرى أي تقدم حقيقي في عملية السلام بينما تستمر إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال في أنشطتها الاستيطانية غير القانونية في انتهاك تام لالتزاماتها التي نصت عليها قرارات مجلس الأمن والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تؤكد بأن إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967م بما فيها القدس الشرقية ليس له أي شرعية قانونية ويشكل انتهاكًا صارخًا بموجب القانون الدولي".كما اعتبرها "عقبة كبرى أمام تحقيق حل الدولتين وإحلال السلام العادل والدائم والشامل وعلى ضرورة وقف جميع أنشطة الاستيطان الإسرائيلية لإنقاذ حل الدولتين".وقال " نطالب قوات الاحتلال الإسرائيلية بأن توقف فورًا وعلى نحو كامل جميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة وأن تحترم جميع التزاماتها القانونية في هذا الصدد احترامًا كاملًا وذلك إلى جانب توقفها عن سياسات وإجراءات ضم الأراضي بالقوة".واختتم العتيبي كلمته بالتأكيد " نجدد تمسكنا بالسلام كخيار استراتيجي وحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والقانون الدولي ومبادرة السلام العربية لعام 2002م بكافة عناصرها والتي نصت على أن السلام الشامل مع إسرائيل وتطبيع العلاقات معها يجب أن يسبقه انهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967م بما فيها القدس الشرقية واعترافها بدولة فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف".// انتهى //00:36ت م0230